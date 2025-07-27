НАШ ПОСОЛ В АЗЕРБАЙДЖАНІ – В ЛЬОТНІЙ АКАДЕМІЇ

Днями у Кропивницькому перебував Надзвичайний і Повноважний Посол України в Азербайджанській Республіці Юрій Гусєв . Дипломат відвідав Українську державну льотну академію, слухачем якої був Олександр Калянінов – один із пілотів азербайджанського літака, який наприкінці минулого року збила рф.

Пан посол ознайомився з меморіальною експозицією, створеною в навчальній аудиторії, яка носить ім’я Національного героя Азербайджану (посмертно) Олександра Калянінова – випускника УДЛА. Він також переглянув двомовну, українсько-азербайджанську, презентацію-життєпис Олександра Калянінова, де окрім біографічної частини докладно розповідається про деталі трагедії та реакцію світу.

Олександр – випускник УДЛА. У 2021 році він отримав диплом магістра та здобув професійну кваліфікацію «інженер-пілот, інженер-дослідник».

На сторінці веб-сайту УДЛА розміщено Віртуальний меморіал, в якому презентовано життєпис Олександра – другого пілота літака Embraer E-190 «Азербайджанських авіаліній». 25 грудня 2024 року під час виконання рейсу Баку–Грозний повітряне судно було вражене російським ЗРК Панцир-С1. Екіпаж спрямував літак над Каспійським морем до міжнародного аеропорту Актау, незважаючи на аномальні системи управління. Повітряне судно зазнало авіакатастрофи під час аварійної посадки поблизу міста Актау. Завдяки високопрофесійним діям капітана ПС Ігоря Кшнякіна та другого пілота Олександра Калянінова вдалося врятувати 29 осіб з 67, які перебували на борту.

Юрій Гусєв обговорив з в.о. ректора Богданом Стецюком стан справ в академії. Пану послу повідомили, що нині в академії навчаються 62 представники Азербайджану. Учасники зустрічі також накреслили варіанти співпраці – інституційної, академічної та практичної. Зокрема – налагодження зв’язків з Національним авіаційним університетом Азербайджану. Документ про стратегію співпраці, підготований УДЛА, був переданий послу під час розмови.