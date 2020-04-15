ВЕЛИКОДНЄ, ОДНАК НЕ СВЯТКОВЕ

Попереду одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Вчергове люди будуть святкувати перемогу над смертю найвідомішого у світі іудея. Однак у світі останніх подій можна, на жаль, сказати, що один гидкий вірус переміг усі релігії.

Виявилося, молитви безсилі проти коронавірусу. Маска та рукавички рятують дієвіше за псалми. Здавалося, немає на шостій частині суходолу місця більш святого, намоленого, шанованого, ніж Києво-Печерська Лавра. І саме там не лише у масштабах столиці, а й усієї країни – найбільша концентрація осіб з коронавірусом. Не лікарня якась чи казарма, а серце слов’янського православ’я на чолі з настоятелем отцем Павлом, відомим ще і як Паша-Мерседес – полюбляє він цю марку авто.

Наразі підтверджено смерть двох монахів – архімандрит Нектарій та ієродіакон Наум пішли в інший світ.

Днями керівництво Лаври звернулось до українців за… фінансовою допомогою! Бо, мовляв, весь комплекс на карантині, крамниці зі свічками не працюють, вхідні квитки по 50 гривень не продають. Однак це звернення для багатьох віруючих та невіруючих стало шоком. Кожен, хто бував в цій Лаврі, підтвердить – неозброєним оком видно, як там щодня крутяться мільйони! Торгівельних точок на території Лаври не злічити, їх сотні, продаються тисячами квитки на екскурсії, на огляд окремих об’єктів – виставок чи музеїв на кшталт музею мікромініатюр. Податки церковники не платять. І оце після якихось трьох тижнів простою в монахів скінчилися гроші?

Як же тоді живуть інші релігійні установи? Автору доводилося бувати в Святогорській Лаврі, що Донецькій області. На відміну від Києво-Печерської, там все було безкоштовно, окрім ночівлі для паломників – за постіль брали символічні 5 гривень. А ще там усіх гостей безкоштовно годували двічі на день! Тисячі людей! Так, пісний борщ, каша і салат, однак безкоштовно. Чому у них з економікою все нормально, а у багатющої столичної церкви – ні?..

Навіть у Москві (Лавра перебуває у складі Московського патріархату) не втрималися. Відомий богослов протодиякон Андрій Кураєв висловився з приводу Лаври: “Еко позорище … Пусть Паша-мерседес продає свою віллу або свої машини. А уж скільки там” окормляється “богатеньких олігархів і депутатів! Нічого, далі ще і у безробітних (а це сьогодні плюс-мінус усі) грошей попросить. Якже вивернулися мозки цих ліжників, які замість того, аби пропонувати людям свою допомогу зі своїх немалих кубишок, в дні біди просять у людей!” – написав він у своєму блозі.

Після цієї пандемії ніщо вже не буде таким, як раніше. Релігії це теж стосується. Ще минулого року для щиро віруючого було неймовірно, неможливо не прийти до церкви на Великдень освічувати крашанки. А також не поїхати на цвинтар у поминальні дні. А зараз, виявляється, можна яйця і кагор святити по Інтернету, хоча в Біблії про Інтернет нічого не написано. І з «гробками» можна потерпіти. І взагалі, багато критично мислячих людей просто задумалися про зміст багатьох печерних обрядів, про їх важливість і сенси.

Дай боже усім здоров’я! Однак маску все одно носіть.

Геннадій РИБЧЕНКОВ